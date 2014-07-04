《技术分析》中国股市沪综指料续小幅盘升

作者 曾祥进

路透北京7月4日 - 中国股市沪综指 本周连续小幅震荡盘升，多方此前被动局面有所扭转。技术面显示，股指仍围绕短期移动平均线波动，两个月来以2,040点为中轴的区间震荡格局仍在延续，料短线续小幅盘升，至前期反弹高点2,080点附近将面临压力。中线看，2,140点附近则为重压力位，难以一蹴而就。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (here)

沪综指本周连续小步上扬，在新股陆续上市后护盘迹象有增无减，同时成交量较此前几次反弹明显放大，显示有短资进场，是为积极信号；不过连续11个交易日累积升幅仅收复此前两个交易日跌幅，显示升势仍谨慎。

沪指本周重返短期多条均线之上，令市场情绪趋向缓和，但2,060之上至2,090点区域此前多次受阻回落，仍需要不断消化卖压；技术指标方面，KDJ，RSI，MACD 均趋暖，短期有望继续支持大盘盘升。

本周沪综指再度远离2,000点，又一次暂时化解了市场对于该重要点位破位后大跌的悲观预期，但考虑到护盘因素的存在，以及上档多个密集成交区的技术压力有待较长时间消化，同时此前多次行情中缓升急跌为主的走势特征，投资者对后市仍需保持谨慎。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周连续第二周收阳，股指贯穿10、20、30周均线，一方面显示多头主动反击的势头转强，另一方面则须谨防升势不稳拉升不支后空方力量突现集中宣泄，惟本周成交量创三个月来单周最大，为多方略添砝码，料下周大盘震荡幅度将加大，为本月大盘最终打破平衡寻求突破做铺垫。

周技术指标中，MACD指标，KDJ亦得到改善，均出现低位上扬，周BOLL线中轨位于2,050点，能否有效突破待看下周，周趋向指标连续第三周走高，配合两根周阳线，亦有利于多头，但前提是下周沪指不能收出阴线，否则该指标的积极意义将打折扣。