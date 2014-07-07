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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 09:36 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.42%，上日加权利率3.4235%

路透上海7月7日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.42%，上日该期限加权平均利率为3.4235%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.42% 3.37% 3.4235%

上周五，银行间市场质押式回购总成交金额9,538.61亿元人民币，较周四的9,230.34亿元略增，其中隔夜品种成交7,255.29亿元。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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