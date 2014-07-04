更正-中国证券：对市场反应强烈的重大违法公司将实施强制退市--证监会

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
(第四段改为“财务类”强制退市指标，非财富类)
路透北京7月4日 - 新一轮退市制度改革正式启动。中国证监会周五表示，将就关于改革完善并严格实施上市公司退市的制度向社会征求意见，其中提出对市场反应强烈的重大违法公司将实施强制退市。
证监会在例行新闻发布会上并称，此次改革目标是进一步健全资本市场的基础功能，实现上市公司退市的市场化、法制化。
“目前仍存在投资者保护不够有效等问题，特别是由于具体的执法标准不够明确，一些存在重大违法行为的上市公司不能及时退出市场，影响了制度的实施效果。”证监会称。
对此，意见稿指出，健全上市公司主动退市制度，为有此需求的公司提供多样化可操作的路径选择；进一步明确市场交易类、财务类强制退市指标，同时允许证券交易所对部分指标进行细化和动态调整，并针对不同板块特点做出差异化安排。
证监会表示，将根据反馈修改完善退市制度，尽快发布实施。
自2001年水仙电器等2家公司股票被终止上市交易至今，沪深交易所累计有78家公司退市。（完） (发稿 张晓翀 撰写 李贺; 审校 曾祥进)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。