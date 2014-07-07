《中国数据观测》6月新增贷款和M2增速料走高，信贷供求回升

(改动新增人民币贷款中值两处) * 公布内容: 6月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚7月15日 --调查结果 : 6月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数 广义货币供应量(M2)同比 13.5 13.0-14.4 13.4 14.0 22 % 新增人民币贷款(亿元) 9,150 8,000-11,000 8,708 8,605 22 人民币贷款余额同比% 13.8 13.5-14.1 13.9 14.2 9 --数据要点: 路透调查的20家机构预测中值显示，6月新增人民币贷款预期为9,150亿元，高于5月数据。6月末M2同比增 速略升至13.5%。这得益于银行信贷投放能力增强，节奏有所加快，同时经济运行向好，社会融资需求上升。 交通银行报告认为，季末银行加大存款吸收力度都有利于货币供给增加。此外，从货币乘数角度，外汇占 款同比增加较少，基础货币投放有所放缓，但信贷投放有所加快，货币乘数略有上升，预计广义货币增速总体 回升。 “由于去年6月货币增长曾明显减慢，较低的基数对今年6月同比增长数字有利。”光大证券研报称。 对于新增人民币贷款，交银报告称，实体经济运行向好，制造业采购经理指数改善、工业增加值预计微幅 增长，社会潜在融资需求有上升动力。央行逆周期操作意图逐渐明确，公开市场持续净投放，银行间市场资金 较为充裕，而定向存款准备金下调规模较大且再贷款款项逐步释放，银行信贷能力增强。此外，出于对上半年 经营业绩的考虑，银行往往也会在6月份适当加大信贷投放。 中行报告指出，贷款增加较多，一方面是由于“稳增长”政策推出，贷款需求上升；另一方面与治理影子 银行，表外融资回归表内有关。 联讯证券报告称，贷款增速近期一直快于货币增速，显示出银行资产负债表在一个调整阶段，而二者的差 值缩窄，亦说明这个调整阶段已经逐步进入尾声。下半年，新增贷款有望稳定于目前的水平。 中国银行业75%存贷比监管红线，在实施近20年后终于做出调整。银监会自7月1日起做出缩分子、扩分母 的口径调整，存贷比分子即贷款将扣减支农再贷款、小微企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债对应贷款 等；同时，银行对企业、个人发行的大额可转让存单（CD）等将计入存贷比分母（存款）计算口径。 2014年第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，逾九成受访机构认为中国7月将维持大型存款机 构法定存款准备金率不变。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余 (亿元人民币 额 (同比%) ) 中国银行 13.5 8,500 ~ 中银国际 13.4 8,600 13.7 交通银行 13.5 11,000 ~ 招商证券 13.5 9,500 ~ 银河证券 13.4 8,200 ~ 美银美林 13.5 9,300 13.8 中信证券 13.5 9,000 ~ 国开证券 13.7 10,100 14.0 广发银行 13.0 8,000 13.5 花旗银行 13.5 9,310 ~ 民族证券 13.7 8,900 ~ 光大证券 14.0 9,000 ~ ING Financial Markets 14.0 9,000 ~ 瑞穗证券 13.5 10,000 ~ 华宝信托 13.5 9,000 13.8 兴业银行 14.0 11,000 14.1 联讯证券 14.4 9,600 ~ 渣打银行 13.5 9,000 ~ 上海证券 13.3 9,500 13.8 申银万国 13.6 10,000 13.9 摩根大通 14.0 9,875 ~ 瑞银 13.9 9,000 13.8 注：~表示未提供预测数据。(完) (发稿 李贺; 审校 黄凯)