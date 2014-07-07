版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 7日 星期一 11:16 BJT

《中国数据观测》6月新增贷款和M2增速料走高，信贷供求回升

(改动新增人民币贷款中值两处)
    * 公布内容: 6月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚7月15日


    --调查结果 : 
        6月指标             中值         区间         上月    上年同期  参与预测机构数
 广义货币供应量(M2)同比     13.5       13.0-14.4      13.4      14.0          22
           %                                                            
  新增人民币贷款(亿元)     9,150     8,000-11,000    8,708     8,605          22
  人民币贷款余额同比%       13.8       13.5-14.1      13.9      14.2          9
        
    --数据要点:
    
    路透调查的20家机构预测中值显示，6月新增人民币贷款预期为9,150亿元，高于5月数据。6月末M2同比增
速略升至13.5%。这得益于银行信贷投放能力增强，节奏有所加快，同时经济运行向好，社会融资需求上升。 
   
    
    交通银行报告认为，季末银行加大存款吸收力度都有利于货币供给增加。此外，从货币乘数角度，外汇占
款同比增加较少，基础货币投放有所放缓，但信贷投放有所加快，货币乘数略有上升，预计广义货币增速总体
回升。 
    
    “由于去年6月货币增长曾明显减慢，较低的基数对今年6月同比增长数字有利。”光大证券研报称。

    对于新增人民币贷款，交银报告称，实体经济运行向好，制造业采购经理指数改善、工业增加值预计微幅
增长，社会潜在融资需求有上升动力。央行逆周期操作意图逐渐明确，公开市场持续净投放，银行间市场资金
较为充裕，而定向存款准备金下调规模较大且再贷款款项逐步释放，银行信贷能力增强。此外，出于对上半年
经营业绩的考虑，银行往往也会在6月份适当加大信贷投放。 
    
    中行报告指出，贷款增加较多，一方面是由于“稳增长”政策推出，贷款需求上升；另一方面与治理影子
银行，表外融资回归表内有关。
    
    联讯证券报告称，贷款增速近期一直快于货币增速，显示出银行资产负债表在一个调整阶段，而二者的差
值缩窄，亦说明这个调整阶段已经逐步进入尾声。下半年，新增贷款有望稳定于目前的水平。
    
    中国银行业75%存贷比监管红线，在实施近20年后终于做出调整。银监会自7月1日起做出缩分子、扩分母
的口径调整，存贷比分子即贷款将扣减支农再贷款、小微企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债对应贷款
等；同时，银行对企业、个人发行的大额可转让存单（CD）等将计入存贷比分母（存款）计算口径。
        
    2014年第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，逾九成受访机构认为中国7月将维持大型存款机
构法定存款准备金率不变。
   
    欲浏览中国所有经济数据,请点选        ;欲了解数据页面,请点选         
    
    以下为本次路透调查结果:  
      
 机构名称                M2(同比%)       新增贷款     人民币贷款余
                                         (亿元人民币   额 (同比%)
                                            )         
 中国银行                   13.5          8,500            ~
 中银国际                   13.4           8,600          13.7
 交通银行                   13.5          11,000           ~
 招商证券                   13.5          9,500            ~
 银河证券                   13.4          8,200            ~
 美银美林                   13.5          9,300           13.8
 中信证券                   13.5          9,000            ~
 国开证券                   13.7          10,100          14.0
 广发银行                   13.0          8,000           13.5
 花旗银行                   13.5           9,310            ~
 民族证券                   13.7          8,900            ~
 光大证券                   14.0          9,000            ~
 ING Financial Markets      14.0          9,000            ~
 瑞穗证券                   13.5          10,000           ~
 华宝信托                   13.5          9,000           13.8
 兴业银行                   14.0          11,000          14.1
 联讯证券                   14.4          9,600            ~
 渣打银行                   13.5          9,000            ~
 上海证券                   13.3          9,500           13.8
 申银万国                   13.6          10,000          13.9
 摩根大通                   14.0           9,875           ~
 瑞银                       13.9          9,000           13.8
 
   注：~表示未提供预测数据。(完)      

 (发稿 李贺; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐