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货币新闻 | 2014年 7月 4日 星期五 16:22 BJT

香港股市：恒指几近收平，大陆股市疲弱令港股回吐稍早涨幅

香港零售商股价下滑，周四稍晚公布的数据显示，香港5月零售销售连续第四个月下滑，珠宝、手表及名贵礼品销售较上年同期下滑24.5%。

六福集团 下跌1.7%，九龙仓集团 下跌1.3%。

华润置地 领涨，周五收高3.3%，周线涨幅为9.1%。中国万科 今日跳涨8.2%。

巴克莱将地产股板块的近期强劲表现归因于政策环境放松，以及6月楼市销售改善。（完）
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