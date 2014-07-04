香港股市：恒指几近收平，大陆股市疲弱令港股回吐稍早涨幅

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
香港零售商股价下滑，周四稍晚公布的数据显示，香港5月零售销售连续第四个月下滑，珠宝、手表及名贵礼品销售较上年同期下滑24.5%。
六福集团 下跌1.7%，九龙仓集团 下跌1.3%。
华润置地 领涨，周五收高3.3%，周线涨幅为9.1%。中国万科 今日跳涨8.2%。
巴克莱将地产股板块的近期强劲表现归因于政策环境放松，以及6月楼市销售改善。（完）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。