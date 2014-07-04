《汇市简讯》欧元/日圆卖盘引领欧元/美元走低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
0603 GMT
* 欧元/美元跌破1.36，受欧元/日圆止损卖盘推动
* 欧元/日圆触发138.75处及21日均线138.67区域的停止单
* 欧元/日圆在7月2日低点138.55处料获适度支撑
* 欧元/美元在1.3590有少量停止单；买单分布于1.3575-80，大量挂在1.3550
* 10年期美债收益率从2.69%回撤至2.63%，与德债息差保持不变
* 欧元/美元的持续下行压力应该有所发展(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张涛)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。