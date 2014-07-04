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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 16:15 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆卖盘引领欧元/美元走低

0603 GMT

* 欧元/美元跌破1.36，受欧元/日圆止损卖盘推动

* 欧元/日圆触发138.75处及21日均线138.67区域的停止单

* 欧元/日圆在7月2日低点138.55处料获适度支撑

* 欧元/美元在1.3590有少量停止单；买单分布于1.3575-80，大量挂在1.3550

* 10年期美债收益率从2.69%回撤至2.63%，与德债息差保持不变

* 欧元/美元的持续下行压力应该有所发展(完)

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