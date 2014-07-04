《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透香港7月4日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:10时,1港元=0. 80043人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 6.79 5.03 1.69 南玻 6.88 5.39 1.59 深康佳 4.34 2.89 1.88 ST中华 5.91 2.74 2.69 深深宝 6.57 6.98 1.18 深赤湾 13.70 11.82 1.45 招商地产 10.56 10.91 1.21 特力 9.56 5.84 2.05 飞亚达 8.12 6.03 1.68 一致药业 41.76 35.66 1.46 深深房 3.89 2.86 1.70 ST盛润 6.78 5.80 1.46 深纺织 7.29 5.53 1.65 方大集团 7.43 3.69 2.52 深国商 13.28 8.94 1.86 深赛格 4.42 2.74 2.02 宝石 7.55 4.70 2.01 小天鹅 10.27 10.02 1.28 粤高速 3.04 2.41 1.58 晨鸣纸业 4.20 3.50 1.50 ST珠江 5.65 3.01 2.35 美菱电器 4.85 4.96 1.22 大冷股份 9.80 6.95 1.76 粤电力 4.51 4.33 1.30 佛山照明 10.36 6.45 2.01 江铃汽车 28.37 30.15 1.18 沙隆达 12.23 8.72 1.75 苏常柴 7.81 4.52 2.16 威孚高科 27.17 26.11 1.30 古井贡酒 18.78 16.23 1.45 ST东海 5.68 4.95 1.43 长安汽车 12.58 14.88 1.06 京东方 2.19 2.01 1.36 鲁泰 8.84 10.48 1.05 本钢板材 4.11 2.50 2.05 张裕 24.21 17.30 1.75 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。