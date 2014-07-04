《中国大宗商品综述》钢厂资金链断裂曝冰山一角，地方政府救助左右为难

作者 李文科

路透北京7月4日 - 尽管夏日炎炎，但中国钢铁业却如同跌入隆冬。国内三家钢厂接连爆出因资金链难题而出现停产、破产威胁，揭开钢铁业这一产能严重过剩兼高耗能高污染行业洗牌的冰山一角。

不过这个过程必然是漫长而残酷的。路透获得的信息显示，陷入资金困境的山西海鑫钢厂、黑龙江西林钢厂以及四川川威集团三家钢企中，已经有两家获得了当地政府不同程度的资金支持和政策保障，无疑为这些钢厂赢得一线生机。

但当前中国钢铁业面临中国经济增速下滑、产能严重过剩、环保以及信贷紧缩等多重压力下，很多地方政府的财政实力捉襟见肘，恐陷入“想救却救不了”的尴尬境地，中国钢铁业最终仍不得不走上市场驱动下的优胜劣汰过程。

“之前政府救钢厂有先例，通过资产重组，甚至免费注资，但政府救（钢厂）的几率取决于企业对当地的贡献率，...现在来看，政府虽然可以救，但也只能救一时。”一中型钢企人士指出。

的确，政府的财政支持毕竟有限，而想要通过政府信用获得银行贷款也并不容易。一位来自股份制行华东分行信贷部门人士告诉路透，“我们现在对钢企的信贷政策就是不转贷，就是在贷款到期的时候收回贷款，不再继续提供新一轮贷款了。”

尽管受益于铁矿石和焦煤价格下跌大于钢材跌幅，中国钢铁业二季度的盈利前景料好于一季度，这已经刺激中国粗钢产量连续上涨，中钢协重点钢企粗钢日产量连续两旬创纪录高位，显示夹缝中的中国钢铁业正在与时间赛跑，积累生存的能量。

我的钢铁网信息总监徐向春亦强调，对于陷入数年亏损行业的中国钢铁业而言，二季度好转所获得的利润对于行业而言杯水车薪，整个行业前景依然悲观，行业面临的普遍资金紧张仍在考验钢企的生存，一旦资金链断裂，生产就会陷入停顿。

“现在看来，钢厂面临资金断裂的面越来越大，这个行业出问题是肯定的，必然的，只是时间先后的问题。”他认为。

中钢协数据显示，一季度，重点统计钢铁企业实现销售收入8,688.87亿元人民币，同比下降0.79%；实现利税146.47亿元，同比下降32.46%；实现利润-23.29亿元，同比减少56.04亿元，由盈变亏。累计亏损面45.45%，同比增加14.77个百分点；销售利润率为-0.27%，同比下降0.64个百分点。

**地方政府的尴尬**

现在说中国钢铁业开始集中洗牌还为时尚早，头顶就业、税收以及GDP贡献等多个帽子的钢铁企业仍是地方政府所不愿意放弃的。

消息人士向路透表示，川威集团已经进入司法重整阶段，武警已进驻维护生产秩序，所有银行贷款按基准利率挂账信息，不容许收贷；除增值税外所有税金暂停，且自4日起两座小高炉继续生产；截止目前大型银行至少已经审批通过了5.8亿元人民币的融资。

对于另一家黑龙江西林钢厂而言，亦有消息人士告诉路透称，西钢集团董事长已经承诺向多方积极筹措资金，确保7月10日前解决员工的拖欠一个半月工资；当地政府亦正在积极协调各部门及相关银行为西钢集团借贷提供必要的支持，当地政府并专门拆借西钢4,000万元，确保职工生活基本保障。

“除了政府去救，没有企业会去接盘这些企业，整个资不抵债，除非地很值钱，否则送人都不要。”上述钢企人士指出。

金银岛资讯高级钢铁分析师易易也指出，钢企出现资金链断裂对政府而言尴尬，放手不行，不放手则后期的后遗症更恶劣。

**冰山一角**

钢铁业是典型的资金密集型企业，中国实体经济资金短缺加之银行抽贷无异于戳中了中国钢铁业的软肋。业内人士核算，如果按照国务院之前的文件所言要压缩8,000万吨的钢铁产能，这相当于整个行业大约有价值几千个亿的资产要损失掉，要以某种方式出清。

经过之前数年政府引导型的压缩产能过剩，中国钢铁业的单体规模上升非常明显，相对应的，这也提升了单个钢企的资产规模和负债规模，而今这些都成为行业过冬的沉重包袱。

徐向春认为，这几年扩张过快的，负债率过高的，产品线偏低端的，原料和地理位置上没有优势的钢企将率先暴露问题，而地方政府害怕引发社会问题肯定会尽力帮忙，因为只要企业运转，即使亏损，也能缓解就业压力，并能贡献一定的税收。

但地方政府的救助将显得有心无力。银监会在年初监管会议时明确要严控房地产贷款风险，并防范产能过剩行业风险，并试图盘活沉淀在过剩产能上的信贷资产，减少风险总量。

考虑到钢企资金和劳动力密集型的特性，任何出问题的钢企的负债都不会是一个小数目，动辄都会有几十亿的缺口，还甚至有上百亿的负债，这对于紧张的地方政府财政状况而言捉襟见肘。

“有没有能力帮，能以什么方式帮，这都是问题，...地方政府就算有足够的财政收入，能否直接去支持一个企业，这都是值得探讨的。”徐向春认为。

**本周大宗商品其他新闻一览**

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--中国预计最快于明年取消玉米收储机制，以努力削减巨大的国储量。中国收储的玉米占到全球库存的一半以上。