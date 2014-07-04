路透伦敦7月4日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：在美国公布良好非农就业数据以及失业率之后，欧元/美元承受更多下档压力，让我们更加认为汇价在1.3701已触顶。20日移动均线位置1.3602已失守，焦点转至远远更重要的近期低位1.3503以及2012-2014年上行趋势线切入位1.3482。虽然200周移动均线位置1.3420以及55个月移动均线位置1.3395可能在下档提供一些临时支撑。但唯有升破1.3701，才能解除下档短线压力，扩大回升至1.3807。我们对欧元/美元的长期看法仍然偏空。

美元/日圆：已攻克位于102.13日圆的两个月阻力线，从而暗示汇价有可能回升至2014年阻力线切入位102.73日圆。我们的看法仍然相对中性。汇价必须收盘站上102.73的下行趋势线位置，才能引发上攻至4月高点104.13。若有下跌应可在101.84/785寻获支撑，接下来的支撑位是近期低位101.23。

欧元/英镑：目前正处于21个月新低，且已跌破0.7950英镑的水平。我们猜测这将引发下一波跌至2012年低点0.7757的跌势。我们注意到，在240分钟技术图表上已有13个波浪，在更进一步下跌之前，短线可能出现盘整。只要仍低于上周高点0.8033，市场将继续偏向卖盘，仍只要仍低于三个月下行趋势线0.8063，就没有影响。我们已把停利点调降至0.8000英镑。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3587 1.3610 -0.17 -1.15 1.3745

美元/日圆 102.01 102.18 -0.17 -3.12 105.30

欧元/日圆 138.57 139.08 -0.37 -4.19 144.63

美元/瑞郎 0.8947 0.8931 +0.18 +0.21 0.8928

英镑/美元 1.7152 1.7153 -0.01 +3.60 1.6556

美元/加元 1.0640 1.0633 +0.07 +0.19 1.0620

澳元/美元 0.9356 0.9344 +0.13 +4.97 0.8913

新西兰元/美元 0.8735 0.8746 -0.13 +6.45 0.8206

欧元/瑞郎 1.2158 1.2155 +0.02 -0.92 1.2271

欧元/英镑 0.7918 0.7934 -0.20 -4.57 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.3118 9.2846 +0.29 +5.25 8.8474

美元/挪威克朗 6.2132 6.1868 +0.43 +2.42 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价