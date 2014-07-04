《全球汇市》美元走势停滞，市场观望美联储反应

疲弱的工业生产数据让市场越发担心瑞典的通缩前景，并让瑞典克朗进一步下跌0.3%。

法国兴业银行策略师Alvin Tan表示，瑞典央行昨天果断采取措施，应对通货紧缩风险，但瑞典克朗还需要贬值更多。

“尽管近期瑞典克朗走低，但无论是以实质还是名义上的贸易加权计算来看，汇价仍然过高。瑞典央行需要让克朗下跌。根据以往经验，瑞典央行在紧要关头向来愿意诉诸非传统政策。”