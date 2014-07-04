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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 16:44 BJT

《全球汇市》美元走势停滞，市场观望美联储反应

疲弱的工业生产数据让市场越发担心瑞典的通缩前景，并让瑞典克朗进一步下跌0.3%。

法国兴业银行策略师Alvin Tan表示，瑞典央行昨天果断采取措施，应对通货紧缩风险，但瑞典克朗还需要贬值更多。

“尽管近期瑞典克朗走低，但无论是以实质还是名义上的贸易加权计算来看，汇价仍然过高。瑞典央行需要让克朗下跌。根据以往经验，瑞典央行在紧要关头向来愿意诉诸非传统政策。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3587 1.3610 -0.17 -1.15 1.3745

美元/日圆 102.02 102.18 -0.16 -3.11 105.30

欧元/日圆 138.59 139.08 -0.35 -4.18 144.63

美元/瑞郎 0.8948 0.8931 +0.19 +0.22 0.8928

英镑/美元 1.7147 1.7153 -0.03 +3.57 1.6556

美元/加元 1.0641 1.0633 +0.08 +0.20 1.0620

澳元/美元 0.9353 0.9344 +0.10 +4.94 0.8913

新西兰元/美元 0.8735 0.8746 -0.13 +6.45 0.8206

欧元/瑞郎 1.2159 1.2155 +0.03 -0.91 1.2271

欧元/英镑 0.7920 0.7934 -0.18 -4.54 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.3181 9.2846 +0.36 +5.32 8.8474

美元/挪威克朗 6.2145 6.1868 +0.45 +2.44 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/朱晓军/田建华/洪曦; 审校 李婷仪/龚芳/高琦)
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