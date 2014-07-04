《路透晚报》--7月4日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股触及三年高位，受益于乐观的美国非农就业报告

亚洲股市周五升至三年高位，美元守在隔夜高位附近，因美国就业数据显示失业率创六年低位，突显经济复苏强劲。MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数上涨0.2%，触及2011年5月以来最高，本周有望上扬1.7%。日经指数上扬0.6%，触及五个半月高点，周线收涨2.3%。

--中韩两国央行签署建立人民币清算安排合作备忘录

中国央行公布，与韩国银行签署了在首尔建立人民币清算安排的合作备忘录，之后将确定首尔人民币业务清算行。刊登在央行网站的新闻稿称，首尔人民币清算安排的建立，将有利于中韩两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。央行并表示，双方将充分协商和相互合作，做好相关业务监督管理、信息交换、持续评估及政策完善工作。

--德国5月工业订单较前月下降1.7%，降幅大于预期

德国经济部公布，5月工业订单较前月下降1.7%，4月修正为上升3.4%。路透访问的35名分析师平均预估为5月工业订单下降1.0%，预估区间为下滑2.0%至上升0.6%。

--日美车企召回连连，通用又遇罢工风波

一位新闻发言人称，日本本田汽车称扩大在美国地区因高田安全气囊问题的召回范围，把加州包括在内。加州是本田在美国最大的销售市场之一。

美国安全监管机构周四宣布，富士重工业旗下斯巴鲁美国公司(Subaru of America)将召回660,238辆在美国气候较冷的州注册的汽车，因制动管路存在锈蚀可能。

通用汽车将在韩国召回27,051辆Spark迷你车，因变速箱支撑胶垫有瑕疵。这是一连串全球召回事件的最新一起。该公司周五还表示，已经暂停了在南非南部城市伊丽莎白港一主要组装厂的生产，因零部件供应商发生罢工事件。

--企业新闻：中国批准联想收购IBM低阶服务器业务；韩国浦项钢铁签署在华投资协议

中国商务部反垄断局批准了联想集团以23亿美元收购IBM低阶服务器业务的交易。联想集团主席杨元庆周三表示，交易预计将在年底前完成，但仍需美国监管机构审批。

韩国产业通商资源部表示，韩国浦项钢铁与中国重庆钢铁已签署一份33亿美元投资的谅解备忘录。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数升至五个半月高点，本周累计涨2.3%

日本股市日经指数周五升至五个半月高位，此前美国就业报告远超预期，Seven & i Holdings Co也因正面获利而领涨。日经指数上涨0.6%，报15,437.17点，为1月23日以来最高位。本周该股指上涨2.3%。东证股价指数涨0.5%，报1,285.24点，JPX-日经400指数也上升0.5%，报11,674.82点。

--中国股市：沪综指收跌结束连四日反弹，中小市值个股回调压力加大

中国股市沪综指小幅收跌，结束此前连续四日反弹，沪深两市中小市值个股走势出现分化，回调压力加大 。分析师指出，当前经济阶段性企稳，大盘短期有望维持震荡走势，但上市公司半年报及年中中央对下半年宏观政策的定调等都将影响后市运行。

沪综指收报2,059.375点，跌3.854点或0.19%，该指数全周累计上涨1.1%；上证A股今日成交835亿元人民币，上交易日为961亿元。

--香港股市：恒指几近收平，大陆股市疲弱令港股回吐稍早涨幅

香港股市恒生指数几近收平，大陆股市的走疲令港股回吐稍早因美国乐观就业数据所激起的涨幅。恒生指数小涨0.1%，收报23,546.36点，接近周三触及的近七个月高点。恒生国企指数上涨0.3%，本周有四个交易日都是收涨。恒生指数本周上涨1.4%，恒生国企指数本周上升1.8%。

--全球汇市：美元走势停滞，市场观望美联储反应

美元欲涨不易，此前美国就业数据跳增令股市人气一片乐观，但交易商并不认为这能推动美国联邦储备理事会(美联储/FED)迈向升息。英镑兑美元重新接近六年高点，近几个月内再次成为主要货币中的周线赢家。

美元兑欧元触及一周高位1.3587。美元指数最新报80.279。美元兑日圆盘旋在两周高点102.06附近，本周累计涨幅为0.7%，可望录得两个半月来最佳周度表现。

瑞典克朗再度下跌，因产出数据疲软。

--欧元债市：欧洲央行推出低息长期贷款计划，激励二线公债收益率走低

欧元区较低评等公债收益率(殖利率)下跌，上日欧洲央行公布提供银行长期贷款的计划细节，并表示已准备好必要时采取量化宽松。西班牙和意大利10年期公债收益率均跌3个基点，分别报2.67%和2.72%，均距离6月所创的纪录低位不远。德国10年期公债收益率跌1个基点至1.28%。

--国际油市：布兰特守在111美元附近，美国原油创近年最长连跌走势

布兰特原油期货持稳于每桶111美元附近，因需求前景有好转迹象。不过该指标原油仍可能录得1月初以来最大周线跌幅，因搅动油市数周的供应忧虑消减。0847 GMT，布兰特原油上涨0.16美元，报每桶111.16美元，周线可能下滑2%。美国原油涨0.02美元，报每桶104.08美元，本周料跌1.7%，为4月底以来单周最大跌幅。

--金属期市：伦铜上涨，料将创下九个月最大单周涨幅

伦敦铜价上涨，且有望录得九个月最大单周涨幅，美国就业报告亮眼，激起经济成长乐观气氛。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度升至四个半月高点每吨7,190美元，0848 GMT略回落至每吨7,154.25美元。铜价周线有望升3.2%，为去年9月以来单周最大涨幅。上海期交所主力9月期铜涨0.9%至每吨51,380元人民币(8,300美元)，隔夜曾触及六个月高点。

--全球金市：黄金昨日下跌后持稳，美就业数据和坚挺股市削弱其吸引力