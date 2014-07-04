版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 17:05 BJT

日本金融：国内股市飙升，助退休基金GPIF上个财年斩获8.6%的收益

截至3月底，GPIF旗下资产配置中有53.43%为国内债券，15.88%为日本股票，10.66%为外国债券，15.03%为外国股票，5%为短期资产。

GPIF于2001年设立，去年6月大幅调整投资策略，修改资产配置目标，设定日股核心比重为12%，可上下变动6个百分点。

日本债券核心比重为60%，外国股票为12%，外国债券为11%。

GPIF持有的日本股票规模降至2.57万亿日圆，上年为3.72万亿日圆。

该基金为筹集资金支付退休金，于12个月内净出脱4.08万亿日圆，为连续第四年作为卖方。(完) (编译 田建华/王洋/龚芳; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐