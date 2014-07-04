日本金融：国内股市飙升，助退休基金GPIF上个财年斩获8.6%的收益

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
截至3月底，GPIF旗下资产配置中有53.43%为国内债券，15.88%为日本股票，10.66%为外国债券，15.03%为外国股票，5%为短期资产。
GPIF于2001年设立，去年6月大幅调整投资策略，修改资产配置目标，设定日股核心比重为12%，可上下变动6个百分点。
日本债券核心比重为60%，外国股票为12%，外国债券为11%。
GPIF持有的日本股票规模降至2.57万亿日圆，上年为3.72万亿日圆。
该基金为筹集资金支付退休金，于12个月内净出脱4.08万亿日圆，为连续第四年作为卖方。(完) (编译 田建华/王洋/龚芳; 审校 高琦)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。