《中国债市每日综述》现券收益率冲高回稳，定向央票续做消息安抚人心

* 现券收益率及IRS冲高后回稳

* 定向央票为续做的消息安抚人心

* 短期市场对利空反映已较充分

* 基本面变化仍是影响后市主要因素

路透上海7月4日 - 中国银行间债市周五现券收益率及IRS冲高后回稳，早盘市场情绪仍疲弱，利率债收益率一度冲高逾5个基点(bp)；不过随后有关定向央票为续做的消息安抚人心，加上国开新债招标情况尚可，二级市场买盘浮现，收益率渐回昨日收盘水平附近。

市场人士指出，本周一系列利空对市场冲击不小，原本对后市稍看好的心态也更趋谨慎，不过短期调整已较为充分，或有一个整理的过程，而未来基本面变化仍是主要影响因素，近期重点关注6月经济数据的变化。

“早上挺恐慌的，下午有点买盘，（定向央票）前两天没有什么消息来源，也不确定是真是假，今天明确了以后，市场心态稍微好些，”华东一银行交易员称。

广发银行交易员吴思捷认为，收益率冲高回落有两方面的原因，一是之前的利空短期已基本消化，另外一方面是中午证实定向央票是续做，并不代表央行态度的改变。

权威消息人士周五确认，中国央行近期对工商银行 到期的500亿元人民币央行票据进行了续做，而传言中提及的国家开发银行 并不在定向之列。

上述华东的银行交易员还表示，今日国开行一年债招标认购情况还不错，但如果考虑到手续费因素，实际定位与二级市场水平相近。

国开行上午招标的一年期固息债低于预期，而且较此前金融债招标情况有所好转。市场人士表示，当前银行间资金面平稳背景下，机构出于流动性管理目的，对短期品种青睐有加，参与投标积极性较高，致投标倍数逾4倍。

上海一银行交易员则谈到，近两日短融买盘相对较好，主要需求来自于基金公司，这可能与近期新股发行较少有一定关系。

剩余期限约6.75年的固息国债140006券最新成交收益率 为4.07%，与上日尾盘持平，而今日盘中最高曾冲至4.12%。剩余期限约6.54年的国开行固息债140203券最新成交收益率 为5.0850%，盘中高点为5.15%，上日尾盘为5.09%。

国债期货亦止跌反弹，中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.766元人民币，较上日结算价涨0.138元，或0.15%。

**资金面仍平静**

银行间市场周五资金面比较平静，主要回购加权利率 变化不大，经过机构本周紧锣密鼓的准备后，下周一存款准备金补缴的压力已能应对；对中期资金面预期暂稳定，但紧密关注未来央行公开市场操作方式。

上海一券商交易员称，早盘一开始，出偏长一点期限资金比较多，后来隔夜和七天的慢慢多了，“感觉钱在慢慢跑出来”。

华南一银行交易员表示，周初来上班的时候还感觉市场对月初例行缴准有些担心，不过这种担心逐渐缓和。跨过缴准日后，暂对资金预期稳定，当然这种心态会不会变化要看后面央行的态度，以及公开市场的操作情况。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，所以月初一般补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

不过7月5日因恰逢周六休息日，故将推迟至7日进行。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,538.61亿元，较周四的9,230.34亿元略增。其中，今日隔夜品种成交7,255.29亿元，周四为7,719.47亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9445 2.9678 -2.33 7,255.29

七天 3.4235 3.4178 +0.57 1,614.28

14天 3.5017 3.5047 -0.30 549.38

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7350 2.8900 -15.50 2,646.12

七天 2.9850 3.2500 -26.50 365.12

14天 3.3500 3.5000 -15.00 32.74

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 3.0000 -5.00 --

七天 3.4300 3.4100 +2.00 --

14天 3.6000 3.5000 +10.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.9400 2.9600 -2.00 --

七天 3.4200 3.3930 +2.70 --

三个月 4.7500 4.7500 +0.00 --