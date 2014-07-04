中国债市：IRS先上后下，央行定向央票续做消息落定令市场信心回稳

路透上海7月4日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五先上后下；IRS早盘承接了上日弱势，继续上探，但午后因消息指央行此前所发定向央票为续做，并不涉及政策转向，市场信心有所回稳，IRS收回此前涨幅，基本与前日尾盘水平持稳。

路透周五援引权威消息人士确认，央行近期对工商银行 到期的500亿元人民币央行票据进行了续做。该笔定向发给工行的央票，资金锁定期已近10年，央行继续冻结此笔资金，更多是从金融体系的货币总量调控考虑，并非市场传言的“与6月新增贷款过多，特别是工行放贷过多有关”。

“(IRS)先上又下，早上是现券，IRS和国债期货三个市场都不行，止损盘也出来了，下午主要就是受定向央票消息的影响。”上海一商业银行交易员称。

他并指出，近期受经济企稳预期影响，IRS已经累计不小涨幅，下周一将面临月初补缴存准压力，资金问题应不大，IRS再向上空间应有限，后续主要关注公开市场操作动向，虽然最新消息表明央行定向央票续做并不代表政策转向，但机构心态普遍较前期谨慎。

“不能当央行什么都没做过，自动到期也可以不续做的，后面继续关注央行公开市场怎么操作吧，这涉及到下半年资金价格定位，但估计很难再回到上半年的资金价位了。”他称。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。本月5日因适逢周末，补缴存准将延迟至7月7日(下周一)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6183/3.7267 3.7033/3.7889 3.9783/4.0608 4.2283/4.3131 4.2213/4.4871

上日 3.6100/3.7050 3.6787/3.7580 3.9407/4.0260 4.1840/4.2780 4.1813/4.4603

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变动 +0.0083/+0.0217 +0.0246/+0.0309 +0.0376/+0.0348 +0.0443/+0.0351 +0.0400/+0.0268

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。