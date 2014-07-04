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市场报道 | 2014年 7月 4日 星期五 17:04 BJT

欧洲汇市：英镑指数持坚于六年高点附近，兑欧元走强

这些措施将导致欧洲央行资产负债表扩大，金融体系充斥更多欧元，拉低欧元汇率。

欧元兑英镑 跌0.15%至0.7922英镑，稍早曾触及22个月低点0.7918英镑。欧元/英镑恐将录得6月中旬以来最大周线跌幅。

英镑贸易加权指数 报88.9，为近六年高点。

英镑兑美元 持稳，报1.7150美元。美元兑大多主要货币 受到提振，因美国就业数据意外强劲。6月美国非农就业岗位增加28.8万个，远超路透调查预估的21.2万个。 (完)

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