新兴汇市：美国就业数据提振亚洲货币，印尼卢比大选前上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
亚洲 当日 今年以来 2013年
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坡元 1.2459 1.2469 +0.08 +1.39 1.2632
台币 29.937 29.935 -0.01 +0.04 29.950
韩元 1009.10 1008.50 -0.06 +4.59 1055.40
泰铢 32.36 32.39 +0.09 +1.55 32.86
菲律宾披索 43.46 43.60 +0.32 +2.16 44.40
印尼卢比 11870.00 11915.00 +0.38 +2.44 12160.00
印度卢比 59.72 59.73 +0.02 +3.48 61.80
马币 3.1850 3.1965 +0.36 +2.84 3.2755
人民币 6.2038 6.2129 +0.15 -2.42 6.0539
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/田建华; 审校 李婷仪/龚芳)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。