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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 17:07 BJT

新兴汇市：美国就业数据提振亚洲货币，印尼卢比大选前上涨

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台币 29.937 29.935 -0.01 +0.04 29.950

韩元 1009.10 1008.50 -0.06 +4.59 1055.40

泰铢 32.36 32.39 +0.09 +1.55 32.86

菲律宾披索 43.46 43.60 +0.32 +2.16 44.40

印尼卢比 11870.00 11915.00 +0.38 +2.44 12160.00

印度卢比 59.72 59.73 +0.02 +3.48 61.80

马币 3.1850 3.1965 +0.36 +2.84 3.2755

人民币 6.2038 6.2129 +0.15 -2.42 6.0539

(完)

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