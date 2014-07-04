投行观点：苏宁业务转型短期令成本上升，料今、明两年业绩亏损--富瑞

路透香港7月4日 - 投行富瑞（Jefferies）发表报告称，中国家电零售商--苏宁云商 积极向互联网零售转型，短期内可能令成本上升，将该股目标价由每股8.5元人民币削至7元，且料公司2014-15年均出现净亏损。

报告称，苏宁欲从电子产品零售商转型互联网平台销售其他主要消费品，公司于今年第二季度已取得新的货源，售后服务的质量也持续提升。自今年第二季度起，苏宁大力扩张除电子产品以外的其他产品在网上销售，包括婴儿用品、服装和珠宝，目标在2014年底达1.5万个商号。该行预计苏宁在B2C的市场份额将由今年首季的2%，于未来三季升至2.6%。

富瑞还称，积极的市场推广可能导致苏宁短期内成本上涨，但是中期收益将增加。苏宁为巴赛罗那足球俱乐部区域的赞助，及广告宣传，将使其由2014下半年至2016年的家电销售额增加，但同时也会增加短期市场推广开支。该行预估，该公司零售成本收入比将由2013年的12.1%增至2014年的13%。

鉴于苏宁今年首季的营收及利润表现不佳，加上销售开支增加，该投行预计苏宁今年将会转盈为亏，且亏损将持续至2015年。预测公司今、明两年净亏损分别为12亿元及6.12亿元；维持对苏宁＂持有＂的投资建议。