更正-路透基点：TCC International调整后的10亿美元融资案重新启动(7月4日)

(因英文原文有误，第六段“贷款不再由母公司台湾水泥提供担保”有误，应为台泥“将为6.50亿美元贷款提供担保”，并为3.50亿美元贷款出具支持函)

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾水泥旗下的TCC International Ltd已重新启动期10亿美元五年期融资案，条款有所修改，此前该公司未能取得股东批准收购旗下香港上市公司台泥国际集团股权。

澳盛银行(澳新银行)、法国巴黎银行、星展银行、兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行，兆丰亦为额度代理行。

贷款结构有所调整，引进新的借款人。贷款现在分为一笔6.50亿美元的部分，TCC International为借款人，另一笔为3.50亿美元定期贷款，台泥国际集团为借款人。6.50亿美元贷款包含A部分的3亿美元定期贷款和B部分的3.50亿美元循环信用贷款。先前的交易为全数由TCC International借入，包含A部分6.50亿美元的定期贷款和B部分的3.50亿美元循环信用贷款。

资金用途也有所调整。6.50亿美元贷款的A部分将用于支应TCC International未来在资本市场的活动，B部分将用作再融资。而3.50亿美元贷款则将用于为现有贷款再融资，包括2010年9月的19.2亿港元三年期贷款和2011年12月的5.5亿美元五年期贷款。

6.50亿美元贷款的利率为较三个月期和六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点，而3.50亿美元贷款的利率则为三个月期和六个月期Libor加码155个基点。先前的10亿美元贷款利率为较Libor加码135个基点。

台湾上市的母公司台湾水泥将为6.50亿美元贷款提供担保，并为台泥国际集团担任借款人的3.50亿美元贷款出具支持函。

若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，借款人仍将支付超过的部分。

如先前规划，银行受邀以三个层级参贷。承贷1.5亿美元或以上的银行，取得牵头行兼簿记行头衔，有45个基点的先付费用；承贷1-1.49亿美元的银行取得牵头行头衔，有40个基点的费用；承贷5,000-9,900万美元的银行取得主办行头衔，有30个基点的费用。

另有10个基点的承诺费，若银行在7月25日前确认，也可取得5个基点的优惠费用。

定期贷款有三年的宽限期，之后分五个半年不等额偿还：10%(1-3期)、20%(第四期)、50%(第五期)。