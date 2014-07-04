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市场报道 | 2014年 7月 4日 星期五 17:25 BJT

标题新闻：上半年英国新车注册同比增10.6%至近130万辆，创下2005年以来最佳上半年表现--SMMT

注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)

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