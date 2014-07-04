中国新股：下半年均衡安排新股发行，不会出现单月20家情况--证监会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透上海7月4日 - 对于市场所猜测的近阶段国内A股首次公开发行（IPO）的发行节奏问题，中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，未来六个月证监会仍将按照各月大体均衡的原则安排发行，不会出现单个月份发行20家的情况。
他在每周例会上表示，在实际操作中，每月具体发行家数在视过会企业的封卷情况和发行方案准备情况而定。
证监会在5月公开表示，从6月至年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。6月初证监会下发新股重启后首批10家公司的发行批文，其中的九家公司已完成发行并挂牌上市。
第一财经日报周五报导称，目前沪深两市已经通过发审会的拟上市企业达40家。业内人士预计，7月份将有10-20家企业能拿到第二批核准批文。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。