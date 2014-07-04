中国新债：农业银行将发行150亿美元中期票据计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透香港7月4日 - 中国农业银行周五发布公告称，香港联交所已批准该公司150亿美元中票票据发行计划上市。
刊登在港交所网站公告称，发行人将于7月3日后的一年内仅向专业投资者发行上述债券，发行计划的上市预期于下周一(7日)生效。
此次债券安排行为农行香港分行、农银国际、渣打银行（香港）。
去年7月，农业银行香港分行亦联同农银国际和渣打银行成功建立了50亿美元的中期票据发行计划。
中期票据是一种灵活的发行机制，通过单一发行计划，可多次发行期限不同票据进行融资，以满足企业的融资需求。去年至今，包括中行、农行等在内的多家银行已经陆续在香港推出中期票据发行计划。(完) (记者 赵红梅；审校 黄凯)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。