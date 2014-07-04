中国新债：农业银行将发行150亿美元中期票据计划

路透香港7月4日 - 中国农业银行周五发布公告称，香港联交所已批准该公司150亿美元中票票据发行计划上市。

刊登在港交所网站公告称，发行人将于7月3日后的一年内仅向专业投资者发行上述债券，发行计划的上市预期于下周一(7日)生效。

此次债券安排行为农行香港分行、农银国际、渣打银行（香港）。

去年7月，农业银行香港分行亦联同农银国际和渣打银行成功建立了50亿美元的中期票据发行计划。