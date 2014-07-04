中国金融：银行业应做好流动性管理，应对经济减速挑战--银监会前主席

路透上海7月4日 - 中国经济明显减速，对近年来高速成长的银行业提出更高的挑战。中国银监会前主席刘明康周五表示，经济增幅下行令银行业的资产质量下降，以及利率市场化和金融脱媒给银行业带来不小挑战，当前中国的银行业最重要两件事就是做好流动性管理和尽职调查。

他在出席外滩国际金融峰会时发表演讲称，今年仍然是一个流动性波动很大的地方，银行董事会应该认真地研究，审核批准可接受的流动性风险水平，一定对自己流动性的风险口味做出一个明确的战略管理。

他还指出，商业银行应做好尽职调查，现在出的不良贷款都在尽职调查当中出的问题，贷前没有很好的审查，贷时没有很好的跟踪检查，贷后没有很好的进行评审。另外，银行要充分认识公司管理团队，要知人知面知心知治理。

他认为，银行应该不仅在贷款、担保、投资上面进行尽职调查，更重要的在押品上面做好尽职调查，近期在上海、江苏、浙江等沿海发达地区出现的大量违约情况，一个很重要的原因就是冲进去以后，担保人从来不履约，押品从来不能够兑现，这是很大的尽职调查的教训。

他以美国银行 的经营模式为例，希望能给中国的商业银行带来更多启示。他说，虽然在2008年全球金融危机中，美国银行的错误收购造成了一定的损失，但是该行的消费贷款、全球市场和国际业务、全球财富管理和投资管理等业务近几年来都在持续产生利润。