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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 18:36 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水跌至逾一周低点，因需求疲软

路透新加坡7月4日 - 周五，亚洲380-cst燃料油现货升水小幅下滑至逾一周低点，因终端用户需求疲弱。

380-cst燃料油现货较新加坡现货价每吨升水0.69美元，较前日下跌0.12美元。

贸易商称，由于近期现货价格高企，销售疲软的燃料油流入船用油市场，导致部分卖家供应过剩。

贸易商还表示，虽然西方7月运抵亚洲的燃料油下滑了超过10%，但印度增加的出口弥补了供应缺口。

据汤森路透Oil Analytics数据，印度7月出售约48万吨7月装运的燃料油，较6月增长约15%。

嘉能可向壳牌出售2万吨180-cst燃料油，7月21-25日装运，每吨607美元。

壳牌从摩科瑞买入2万吨180-cst燃料油，7月19-23日装运，每吨较新加坡现货价贴水0.5美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 王洋)
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