国际油市：亚洲380-cst燃料油升水跌至逾一周低点，因需求疲软

路透新加坡7月4日 - 周五，亚洲380-cst燃料油现货升水小幅下滑至逾一周低点，因终端用户需求疲弱。

380-cst燃料油现货较新加坡现货价每吨升水0.69美元，较前日下跌0.12美元。

贸易商还表示，虽然西方7月运抵亚洲的燃料油下滑了超过10%，但印度增加的出口弥补了供应缺口。