国际油市：亚洲380-cst燃料油升水跌至逾一周低点，因需求疲软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透新加坡7月4日 - 周五，亚洲380-cst燃料油现货升水小幅下滑至逾一周低点，因终端用户需求疲弱。
380-cst燃料油现货较新加坡现货价每吨升水0.69美元，较前日下跌0.12美元。
贸易商称，由于近期现货价格高企，销售疲软的燃料油流入船用油市场，导致部分卖家供应过剩。
贸易商还表示，虽然西方7月运抵亚洲的燃料油下滑了超过10%，但印度增加的出口弥补了供应缺口。
据汤森路透Oil Analytics数据，印度7月出售约48万吨7月装运的燃料油，较6月增长约15%。
嘉能可向壳牌出售2万吨180-cst燃料油，7月21-25日装运，每吨607美元。
壳牌从摩科瑞买入2万吨180-cst燃料油，7月19-23日装运，每吨较新加坡现货价贴水0.5美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 王洋)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。