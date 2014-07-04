中国金融：将有更多互联网金融创新机会，如众筹和支付等--阿里巴巴高层

路透上海7月4日 - 在支付宝和余额宝等互联网金融创新取得成功后，中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团IPO-BABA.N高层周五表示，未来将会有更多的互联网创新机会，例如在众筹、支付、预付费卡等领域。

阿里巴巴集团副总裁胡晓明在外滩国际金融峰会上表示，互联网金融成功的关键简单而言就是八个字：海量、互动、专业和可信。而阿里巴巴在互联网金融创新上将坚持稳妥创新，抓好信用风险管理和财富管理，重视资本约束和风险拨备，并将积极配合监管。

“会有更多的互联网创新机会，我们现在对互联网的认识还不到20%，”他指出，阿里巴巴在支付宝、余额宝、小额贷款等方面的尝试，只是创新道路的初始阶段。

虽然社会各界对类似余额宝等互联网金融创新褒贬不一，但他认为，余额宝的作用是巨大的，因为它是未来利率市场化的一次监管预演、它的成功让大家看到了渠道创新的影响力、亦让金融机构看到了大数据、互联网和云计算对传统金融业务的作用。

去年6月支付宝联合天弘基金推出的互联网闲钱理财产品--余额宝，在不到一年时间内规模超过5,000亿元人民币，并成为国内最大的基金。

在分享成功喜悦的同时，他亦提出需要互联网金融亦需要有一些以风险管理为基础的冷静，传统金融业通行的资本约束和风险拨备等风险防控措施在互联网金融并不能改变。

他对于目前呈爆发式发展的P2P（个人对个人）网贷市场并不看好。他说，P2P行业在资本推动下，发展太快，其风险滞后性与收益当期性的错配，令这个行业存在不小的隐患。他预计，未来12－18个月内，国内将有相当数量的P2P企业出现巨大问题。

胡晓明4月出任阿里巴巴小微金融服务集团（筹）首席风险官。目前小微金融集团业务涉及支付、小额、保险、担保等领域，但这部分资产并未被列入阿里巴巴海外上市主体中。

阿里巴巴已确定在美国纽约交易所首次公开发行（IPO）上市，融资规模可能会超越Facebook 于2012年IPO时创下的150亿美元规模，成为美国最大融资规模的科技股IPO，其上市时间预期为8月8日。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)