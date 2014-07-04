马来西亚期市：棕榈油期货下跌，创五周来最大单周跌幅

路透吉隆坡7月4日 - 周五马来西亚棕榈油期货下跌，且录得五周来最大单周跌幅，因马币(林吉特)创逾七个月来最高，买兴受到抑制。

马来西亚马币最多上涨0.6%至3.1790，为11月20以来最强水准。

当地一大宗商品经纪公司的交易员称，“因马币走强，且市场传论近期棕榈油供应紧缩，我们预计未来会涨跌兼有，方向不明。”

指标9月棕榈油期约 收低0.9%，报每吨2,402马币，七日来有六日下跌。

本周棕榈油价格跌1.8%，为五周来最大单周跌幅。

总成交量为29,083口，低于均值的35,000口。