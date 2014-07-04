马来西亚期市：棕榈油期货下跌，创五周来最大单周跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透吉隆坡7月4日 - 周五马来西亚棕榈油期货下跌，且录得五周来最大单周跌幅，因马币(林吉特)创逾七个月来最高，买兴受到抑制。
马来西亚马币最多上涨0.6%至3.1790，为11月20以来最强水准。
当地一大宗商品经纪公司的交易员称，“因马币走强，且市场传论近期棕榈油供应紧缩，我们预计未来会涨跌兼有，方向不明。”
指标9月棕榈油期约 收低0.9%，报每吨2,402马币，七日来有六日下跌。
本周棕榈油价格跌1.8%，为五周来最大单周跌幅。
总成交量为29,083口，低于均值的35,000口。
路透对种植园，交易商和分析师的调查显示，预计6月末马来西亚棕榈油库存下滑2.2%至180万吨，因海外销售提速且干旱天气限制产量。(完)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。