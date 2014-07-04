欧洲已公布经济指标--2014/7/4

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.8 r +0.7 f +3.0 f 德国 第一季 +0.8 f +0.4 f +2.5 f 法国 第一季 +0.0 f +0.2 f -- 意大利 第一季 -0.1 r +0.1 r -0.5 r 消费者物价指数(CPI) 英国 5月 -0.1 p +0.4 f +1.5 p 德国 5月 -0.1 f -0.2 f +0.9 f 法国(HICP) 5月 +0.0 f +0.0 f +0.8 f 意大利(HICP) 6月 +0.1 p -0.1 f +0.2 p 生产者物价指数(PPI) 英国 5月 -0.1 u-p +0.1 u-f +0.5 u-p 德国 5月 -0.2 -0.1 -0.8 法国 4月 -0.1 -0.4 -0.9 意大利 5月 -0.1 p -0.2 r -1.4 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 2-4月 6.6 6.8 德国 6月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第一季 10.1 p 10.1 r 意大利 5月 12.6 @ 12.5 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透4月21日 - 东南亚股市周五收高，风险人气因美股上涨而获得提振，另外受助于大宗商品价格温和反弹。由于外界预期企业获利强劲而且对美国税改充满希望，促使美股上涨。 印尼股市 收高1.2%，创下3月中以来最大日内涨幅，全周累计涨幅为0.9%。 投资者未受美国对中国钢产品出口进行贸易调查的影响，亚洲钢铁生产股大多持稳至上涨，东南亚股市反应了亚洲普遍的人气。 马来西亚股市 收高0.8%，本周周线涨幅为1.5%，创下3月中以来最大单周涨幅。 菲律宾 和泰国股市 分别收高约0.2%，但周线分别下跌0.7%和1.2%。 越南股市 几收平。 印尼和马来西亚股市下周一因公众假期将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数
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