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亚洲 | 2014年 7月 4日 星期五 19:11 BJT

东南亚股市：泰国股市升至近一年高位，印尼股市创逾三周高位

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 432.40 1.76 +0.41 +11.34 388.37

新加坡 3272.25 -0.90 -0.03 +3.31 3167.43

马来西亚 1884.91 -3.78 -0.20 +0.96 1866.96

泰国 1495.83 2.62 +0.18 +15.18 1298.71

印尼 4905.83 17.09 +0.35 +14.78 4274.18

菲律宾 6962.28 62.97 +0.91 +18.21 5889.83

越南 589.35 4.33 +0.74 +16.79 504.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 王洋)
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