东南亚股市：泰国股市升至近一年高位，印尼股市创逾三周高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 432.40 1.76 +0.41 +11.34 388.37
新加坡 3272.25 -0.90 -0.03 +3.31 3167.43
马来西亚 1884.91 -3.78 -0.20 +0.96 1866.96
泰国 1495.83 2.62 +0.18 +15.18 1298.71
印尼 4905.83 17.09 +0.35 +14.78 4274.18
菲律宾 6962.28 62.97 +0.91 +18.21 5889.83
越南 589.35 4.33 +0.74 +16.79 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 王洋)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。