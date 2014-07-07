重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(6月30日-7月4日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期汇率 当周震荡微幅走升，市场一直在酝酿做多情绪，之前 试探突破6.20未果后，市场交投情绪陷入低迷，本周前几天基本跟随中间价方向顺势而为， 但周五则有所不同，虽然中间价走弱，但市场多头在试探市场过程中并未遇到明显阻拦，从 而扩大了本周上涨幅度，市场关注下周中美战略会谈的对汇市影响以及大行购汇盘是否会大 举出手。 公开市场操作: --半年末节点一过，中国央行公开市场正回购操作频率即恢复至此前的一周两次。尽管当 周连续第八周净投放，但央行有“放”有“收”的背后，在稳增长维持货币政策定向宽松的 同时，也传递出其有保有压的政策意图。 分析人士认为，中国经济稳中向好，政策累积效果料将逐步体现，不排除短线进入政策 观察期；未来流动性在央行支持下应无碍，但最宽松的时点或已过去。 债市: --中国银行间债市当周现券收益率明显上行，最新PMI数据向好、存贷比监管核算办法调 整以及新债招标不佳等都令人气疲弱，此外，有关部分大行被发行定向央票的传言亦令市场 不安，机构且战且退，收益率随之节节上升，不过，临近周末，随着定向央票证实为续做安 抚人心，买盘有所浮现；而未来基本面变化仍是主要影响市场的因素，近期重点关注6月经 济数据的变化。 票据: --中国票据市场当周转贴利率明显下跌，交易员指出，近期流动性虽受年中效应及月初存 款准备金补缴扰动，资金价格波动加大，不过市场对资金预期尚稳定，加之机构出票意愿大 多不强，推动转贴利率探低。 股市: --中国股市沪综指 当周累计上涨1.1%。本周沪综指连续小步上扬，同时成交量较 此前几次反弹明显放大，显示有短资进场。市场人士认为，当前经济继续回暖是支撑大盘震 荡小涨的主要因素。不过连续11个交易日累积升幅仅收复此前两个交易日跌幅，显示升势仍 谨慎。 期市: --上海期铜当周大幅上涨3.8%，亦为连续第三周上涨，并连续突破50,000以及51,000元两 个整数关口。全球经济上半年以靓丽表现收官，加上美国6月非农就业岗位激增，失业率逼 近六年低位，推动伦铜创下9个月最大单周涨幅，亦推高沪铜主力9月合约 至51,380 元，上周末报49,520元。 --上海期金当周继续震荡收平。黄金价格本周窄幅波动，美国就业数据强劲和股市创下纪 录高位，损及黄金的避险魅力，引发市场担心美联储或提早加息，从而抑制黄金客用于对冲 通胀的魅力，市场并预计金价可能进一步下跌，受此影响，上海期金主力1412合约 周五收报265.35元，上周末报价265.15元。(完) (整理 边竞/康熙泽/张晓翀/李文科; 审校 黄凯)