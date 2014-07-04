国际油市：亚洲汽油裂解价差上涨3%至四日高位，即期供应紧张

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，因需求持续强劲
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
路透新加坡7月4日 - 周五亚洲汽油裂解价差上涨3%至四日高位每桶12.74美元，因即期供应紧缩且需求良好。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)位于Koyali的炼厂将于9月开始进行检修，检修包括汽油生产部门和原油部门。该公司增加7月汽油购买量，来填补印度的供应缺口。
交易商称IOC已经买入不超过3.4万吨的汽油，卖家为中国石油和Oman Trading，成本加运费价为每吨较新加坡报价溢价10-11美元。
印度当前陷入供应紧缩的麻烦，因在夏季需求之际，一系列此前和当前的炼厂检修与断供导致供应受损。IOC可能购入更多汽油。
亚洲石脑油裂解价差收低2.2%，报每吨149.30美元。
当前石脑油裂解价差仍较1-6月均价高出近9%。
卡塔尔的Tasweeq求售总计12.5万吨的石脑油，8月末装运。
Statoil售予伊藤忠商事一9月上半月的石脑油船货，价格为每吨976美元，为今日的唯一一笔现货交易。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。
交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向壳牌售出4万吨航煤，船期为5月28至30日，价格为较新加坡报价每桶贴水1至1.10美元。
路透东京4月21日 - 指标东京期胶周五大涨逾6%，因投资者逢低买入且上海期胶上涨，但本周仍连续第五周周线下跌，受累于供应过剩担忧。