国际油市：亚洲汽油裂解价差上涨3%至四日高位，即期供应紧张

路透新加坡7月4日 - 周五亚洲汽油裂解价差上涨3%至四日高位每桶12.74美元，因即期供应紧缩且需求良好。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)位于Koyali的炼厂将于9月开始进行检修，检修包括汽油生产部门和原油部门。该公司增加7月汽油购买量，来填补印度的供应缺口。

交易商称IOC已经买入不超过3.4万吨的汽油，卖家为中国石油和Oman Trading，成本加运费价为每吨较新加坡报价溢价10-11美元。

印度当前陷入供应紧缩的麻烦，因在夏季需求之际，一系列此前和当前的炼厂检修与断供导致供应受损。IOC可能购入更多汽油。

亚洲石脑油裂解价差收低2.2%，报每吨149.30美元。

当前石脑油裂解价差仍较1-6月均价高出近9%。

卡塔尔的Tasweeq求售总计12.5万吨的石脑油，8月末装运。

Statoil售予伊藤忠商事一9月上半月的石脑油船货，价格为每吨976美元，为今日的唯一一笔现货交易。(完)

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