美国各类经济指标总览--2014/7/4

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
当前值 前次值 失业率(%) 6.1 (6月) 6.3 (5月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加28.8 (6月) 增加22.4 (5月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (5月) +0.3 (4月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.3 (5月) +0.2 (4月) 实质所得(%) -0.1 (5月) -0.2 (4月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.2 (5月) +0.6 (4月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.1 (5月) +0.5 (4月) 国内生产总值(GDP)(%) -1.0 (第一季修正值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季修正值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +0.3 (5月) +0.5 (4月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差443.9 (5月) 逆差470.4 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.6 (5月) -0.3 (4月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (5月) 78.9 (4月修正值) 初请失业金人数(万人) 31.5 (6月28日当周) 31.3 (6月21日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,300 (5月) 盈余1,069 (4月) 领先指标(%) +0.5 (5月) +0.3 (4月修正值) 个人所得(%) +0.4 (5月) +0.3 (4月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加268.5 (4月) 增加195 (3月修正值) 企业库存(%) +0.6 (4月) +0.4 (3月) 建筑支出(%) +0.1 (5月) +0.8 (4月修正值) 消费者信心 85.2 (6月) 82.2 (5月修正值) 房屋开工(万户) 100.1 (5月) 107.1 (4月修正值) 建筑许可(万户) 99.1 (5月) 105.9 (4月修正值) 成屋销售(万户) 489 (5月) 466 (4月修正值) 新屋销售(万户) 50.4 (5月) 42.5 (4月修正值) 工厂订单(%) -0.5 (5月) +0.8 (4月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -0.9 (5月修正值) +0.9 (4月) 供应管理协会非制造业指数 56.0 (6月) 56.3 (5月) 供应管理协会制造业指数 55.3 (6月) 55.4 (5月) 趸售(批发)库存(%) +1.1 (4月) +1.1 (3月修正值) 进口物价(%) +0.1 (5月) -0.5 (4月修正值) 出口物价(%) +0.1 (5月) -1.0 (4月) 单位劳工成本(%) +5.7 (第一季修正值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -3.2 (第一季修正值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,111.6 (第一季初值) 赤字873.2 (第四季修正值)
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透4月21日 - 东南亚股市周五收高，风险人气因美股上涨而获得提振，另外受助于大宗商品价格温和反弹。由于外界预期企业获利强劲而且对美国税改充满希望，促使美股上涨。 印尼股市 收高1.2%，创下3月中以来最大日内涨幅，全周累计涨幅为0.9%。 投资者未受美国对中国钢产品出口进行贸易调查的影响，亚洲钢铁生产股大多持稳至上涨，东南亚股市反应了亚洲普遍的人气。 马来西亚股市 收高0.8%，本周周线涨幅为1.5%，创下3月中以来最大单周涨幅。 菲律宾 和泰国股市 分别收高约0.2%，但周线分别下跌0.7%和1.2%。 越南股市 几收平。 印尼和马来西亚股市下周一因公众假期将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。