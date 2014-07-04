国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至逾三周最低

路透香港7月4日 - 亚洲柴油裂解价差周五跌至逾三周最低，因供给过剩之际地区需求依旧有限。

柴油裂解价差下跌0.39美元至每桶13.46美元，创下6月10日以来最低。

据路透数据，6月柴油裂解价差平均为每桶13.98美元，低于5月的平均16.47美元。

一位在新加坡的交易员说：”裂解价差或不会变动太大，除非有非常大的单边影响，比如需求的突然飙升或原油供给的突然下降。“

10ppm柴油的升水升至一个月高位每桶1.20美元，创下6月2日以来的最高。

交易员表示，10ppm柴油价格的改善是由于产能利用率下降以及澳洲的需求复苏。

Patrick Kulsen的数据显示，在欧洲，最新一周阿姆斯特丹得-鹿特丹-安特卫普的柴油库存增4.9%至249.1万吨，前一周则为237.4万吨。

Kulsen称，柴油库存的上升是因为近月合约的正价差和波罗的海国家增加进口。(完)

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