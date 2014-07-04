版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 4日 星期五 23:29 BJT

欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及约六年高位，兑欧元上涨

* 英镑贸易加权指数触及约六年高位

* 英镑兑美元势将连升第五周

* 欧元兑英镑本周表现为6月中来最差

路透伦敦7月4日 - 英镑兑一篮子货币周五触及近六年高位，受助于英镑兑美元势将连涨第五周，以及英镑兑欧元攀升，欧元因欧洲央行可能实行量化宽松政策的忧虑所挫。

欧洲央行发表对通胀温和立场的信号，相比之下，英国央行明显可能在今年稍晚或是明年初加息，导致两年期英国公债收益率 和可比德债收益率 利差走阔。

欧洲央行总裁德拉吉周四公布长期贷款的计划细节，同时保留透过大规模资产购买计划的可能性。

这些措施将导致欧洲央行资产负债表扩大，金融体系充斥更多欧元，拉低欧元汇率。

欧元兑英镑 跌0.15%，至0.7922英镑，稍早曾触及22个月低点0.7918英镑。欧元兑英镑势将录得6月中旬以来最大周线跌幅。

英镑贸易加权指数 报89，为近六年高点。

英镑兑美元 持稳，报1.7150美元。美元兑大多主要货币 上涨，因美国就业数据意外强劲。英镑兑美元势将连升第五周，这涨势为约两年来首见。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐