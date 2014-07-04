欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及约六年高位，兑欧元上涨

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
* 英镑贸易加权指数触及约六年高位
* 英镑兑美元势将连升第五周
* 欧元兑英镑本周表现为6月中来最差
路透伦敦7月4日 - 英镑兑一篮子货币周五触及近六年高位，受助于英镑兑美元势将连涨第五周，以及英镑兑欧元攀升，欧元因欧洲央行可能实行量化宽松政策的忧虑所挫。
欧洲央行发表对通胀温和立场的信号，相比之下，英国央行明显可能在今年稍晚或是明年初加息，导致两年期英国公债收益率 和可比德债收益率 利差走阔。
欧洲央行总裁德拉吉周四公布长期贷款的计划细节，同时保留透过大规模资产购买计划的可能性。
这些措施将导致欧洲央行资产负债表扩大，金融体系充斥更多欧元，拉低欧元汇率。
欧元兑英镑 跌0.15%，至0.7922英镑，稍早曾触及22个月低点0.7918英镑。欧元兑英镑势将录得6月中旬以来最大周线跌幅。
英镑贸易加权指数 报89，为近六年高点。
英镑兑美元 持稳，报1.7150美元。美元兑大多主要货币 上涨，因美国就业数据意外强劲。英镑兑美元势将连升第五周，这涨势为约两年来首见。(完)
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路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透4月21日 - 东南亚股市周五收高，风险人气因美股上涨而获得提振，另外受助于大宗商品价格温和反弹。由于外界预期企业获利强劲而且对美国税改充满希望，促使美股上涨。 印尼股市 收高1.2%，创下3月中以来最大日内涨幅，全周累计涨幅为0.9%。 投资者未受美国对中国钢产品出口进行贸易调查的影响，亚洲钢铁生产股大多持稳至上涨，东南亚股市反应了亚洲普遍的人气。 马来西亚股市 收高0.8%，本周周线涨幅为1.5%，创下3月中以来最大单周涨幅。 菲律宾 和泰国股市 分别收高约0.2%，但周线分别下跌0.7%和1.2%。 越南股市 几收平。 印尼和马来西亚股市下周一因公众假期将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数
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