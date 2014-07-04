欧洲股市：结束三日连涨小幅收低，因奥地利银行Erste暴跌

* Erste拖累其他银行股下跌

* 较广泛欧洲股市仍在数年高位附近

* FTSEurofirst 300指数收跌0.3%，但仍接近六年半高位

* 美国市场因假期休市

路透伦敦7月4日 - 奥地利银行Erste股价暴跌周五拖累该国股市表现，也令较广泛欧洲股市涨势终止，后者本周一度触及数年高位。

Erste 股价暴跌16.4%，之前该行警告，罗马尼亚和匈牙利的新冲击将令该行在2014年录得创纪录的亏损。Erste是第三大欧洲新兴市场银行。

Erste拖累同业Raiffeisen 下滑，且令指标奥地利ATX指数 劲跌3%，表现落后于其他主要欧洲股市。

STOXX Europe 600银行指数 大跌1.2%，其他在东欧有业务的银行也下挫，如Intesa 和意大利裕信银行(UniCredit) 等大跌3.1-3.2%不等。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.3%，报1,394.15点。该指数在过去三日连涨，接近六年半高位。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也下跌0.6%，报3,270.47点。

周五交投清淡，因美国独立日假期，美股休市。

许多交易商仍乐观认为，欧洲股市涨势将延续至今年底前，因美国就业增长强劲和欧洲央行的经济刺激措施将提供扶助。