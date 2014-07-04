欧洲股市：结束三日连涨小幅收低，因奥地利银行Erste暴跌

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* Erste拖累其他银行股下跌
* 较广泛欧洲股市仍在数年高位附近
* FTSEurofirst 300指数收跌0.3%，但仍接近六年半高位
* 美国市场因假期休市
路透伦敦7月4日 - 奥地利银行Erste股价暴跌周五拖累该国股市表现，也令较广泛欧洲股市涨势终止，后者本周一度触及数年高位。
Erste 股价暴跌16.4%，之前该行警告，罗马尼亚和匈牙利的新冲击将令该行在2014年录得创纪录的亏损。Erste是第三大欧洲新兴市场银行。
Erste拖累同业Raiffeisen 下滑，且令指标奥地利ATX指数 劲跌3%，表现落后于其他主要欧洲股市。
STOXX Europe 600银行指数 大跌1.2%，其他在东欧有业务的银行也下挫，如Intesa 和意大利裕信银行(UniCredit) 等大跌3.1-3.2%不等。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.3%，报1,394.15点。该指数在过去三日连涨，接近六年半高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也下跌0.6%，报3,270.47点。
周五交投清淡，因美国独立日假期，美股休市。
许多交易商仍乐观认为，欧洲股市涨势将延续至今年底前，因美国就业增长强劲和欧洲央行的经济刺激措施将提供扶助。
英国富时100指数 收高0.01%，收报6,866.05点。德股DAX指数 跌0.2%，收报10,009.08点。法股CAC指数 下跌0.47%，收报4,468.98点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。