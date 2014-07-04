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市场报道 | 2014年 7月 5日 星期六 05:36 BJT

加拿大股市：在清淡交投中微幅上涨，因铁路股和金融股攀升

路透多伦多7月4日 - 加拿大主要股指周五基本收平，但距离纪录高位不远，因银行股、保险股和铁路股上涨，受益于北美经济可能更强劲增长。

公债收益率不断攀升，也扶助金融股走强。

美国金融市场因美国独立日假期休市，加拿大投资者不愿意大举作注。

宏利金融(Manulife Financial) 对加拿大主要股指带来最大的提振，上扬1.2%，多伦多道明银行 涨0.3%，加拿大丰业银行 升0.2%。

铁路股Canadian Pacific Railway Ltd 跳升1.5%，Canadian National Railway 上涨0.6%，因加拿大利用铁路运送石油的活动增加，带动这两只股票上涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升7.85点，或0.05%，报15,214.96点，略低于周四触及15,256.36点的纪录高位。(完)
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