加拿大股市：在清淡交投中微幅上涨，因铁路股和金融股攀升

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透多伦多7月4日 - 加拿大主要股指周五基本收平，但距离纪录高位不远，因银行股、保险股和铁路股上涨，受益于北美经济可能更强劲增长。
公债收益率不断攀升，也扶助金融股走强。
美国金融市场因美国独立日假期休市，加拿大投资者不愿意大举作注。
宏利金融(Manulife Financial) 对加拿大主要股指带来最大的提振，上扬1.2%，多伦多道明银行 涨0.3%，加拿大丰业银行 升0.2%。
铁路股Canadian Pacific Railway Ltd 跳升1.5%，Canadian National Railway 上涨0.6%，因加拿大利用铁路运送石油的活动增加，带动这两只股票上涨。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升7.85点，或0.05%，报15,214.96点，略低于周四触及15,256.36点的纪录高位。(完)
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透4月21日 - 东南亚股市周五收高，风险人气因美股上涨而获得提振，另外受助于大宗商品价格温和反弹。由于外界预期企业获利强劲而且对美国税改充满希望，促使美股上涨。 印尼股市 收高1.2%，创下3月中以来最大日内涨幅，全周累计涨幅为0.9%。 投资者未受美国对中国钢产品出口进行贸易调查的影响，亚洲钢铁生产股大多持稳至上涨，东南亚股市反应了亚洲普遍的人气。 马来西亚股市 收高0.8%，本周周线涨幅为1.5%，创下3月中以来最大单周涨幅。 菲律宾 和泰国股市 分别收高约0.2%，但周线分别下跌0.7%和1.2%。 越南股市 几收平。 印尼和马来西亚股市下周一因公众假期将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数
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