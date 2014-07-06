伦敦期市：LIFFE可可期货微跌，白糖与咖啡期货亦收低

标题新闻：马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期减少1%至705,372吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦7月4日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货价格周五持稳，继续处于窄幅区间，交易商等待最新的可可加工数据出炉。
糖价略微走低，而罗布斯塔咖啡期货亦在清淡交投中走低。今日洲际交易所(ICE)因独立日假期休市。
LIFFE-9月可可期货 收跌2英镑，报每吨1,925英镑。
“很多人都认为市场走势有些过度，”一名欧洲交易商称。
白糖价格下滑，交易员预测实货市场需求低迷可能导致8月合约交割数量不大。8月白糖期货将于7月16日到期。
LIFFE-8月白糖合约 收低3.90美元，报每吨466.2美元。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 跌12美元，报每吨2,056美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 李春喜)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。