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货币新闻 | 2014年 7月 6日 星期日 10:09 BJT

伦敦期市：LIFFE可可期货微跌，白糖与咖啡期货亦收低

路透伦敦7月4日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货价格周五持稳，继续处于窄幅区间，交易商等待最新的可可加工数据出炉。

糖价略微走低，而罗布斯塔咖啡期货亦在清淡交投中走低。今日洲际交易所(ICE)因独立日假期休市。

LIFFE-9月可可期货 收跌2英镑，报每吨1,925英镑。

“很多人都认为市场走势有些过度，”一名欧洲交易商称。

白糖价格下滑，交易员预测实货市场需求低迷可能导致8月合约交割数量不大。8月白糖期货将于7月16日到期。

LIFFE-8月白糖合约 收低3.90美元，报每吨466.2美元。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 跌12美元，报每吨2,056美元。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 李春喜)
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