《全球主要央行会议预告》--2014年7月-12月

以下为全球主要央行在2014年7月至2014年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。

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美国联邦公开市场委员会(FOMC)

7月29日至30日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

7月30日－美联储FOMC宣布利率决定。

9月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

9月17日－美联储FOMC宣布利率决定。

10月28日至29日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

10月29日－美联储FOMC宣布利率决定。

12月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

12月17日－美联储FOMC宣布利率决定。

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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福

7月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

8月 7日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

9月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

9月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月18日)。

10月 2日(罗马)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

10月15日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。

11月 6日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

11月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。

12月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

12月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月18日)。

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英国央行

7月 9日－货币政策会议(至7月10日)。

7月10日－公布利率决定。

8月 6日－货币政策会议(至8月7日)。

8月 7日－公布利率决定。

9月 3日－货币政策会议(至9月4日)。

9月 4日－公布利率决定。

10月 8日－货币政策会议(至10月9日)。

10月 9日－公布利率决定。

11月 5日－货币政策会议(至11月6日)。

11月 6日－公布利率决定。

12月 3日－货币政策会议(至12月4日)。

12月 4日－公布利率决定。

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日本央行

7月14日－日本央行货币政策会议(至7月15日)。

8月 7日－日本央行货币政策会议(至8月8日)。

9月 3日－日本央行货币政策会议(至9月4日)。

10月 6日－日本央行货币政策会议(至10月7日)。

10月31日－日本央行货币政策会议。

11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。

12月18日－日本央行货币政策会议(至12月19日)。

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加拿大央行

7月16日－公布指标利率决定和货币政策报告。

9月 3日－公布指标利率决定。

10月22日－公布指标利率决定和货币政策报告。

12月 3日－公布指标利率决定。

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瑞士央行

9月18日－货币政策评估。

12月11日－货币政策评估。

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澳洲央行

8月 5日－召开利率会议。

9月 2日－召开利率会议。

10月 7日－召开利率会议。

11月 4日－召开利率会议。

12月 2日－召开利率会议。

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新西兰央行

7月24日－公布指标利率。

9月11日－公布货币政策声明和指标利率。

10月30日－公布指标利率。

12月11日－公布货币政策声明和指标利率。

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瑞典央行

9月 3日－召开货币政策会议(至9月4日)。

9月 4日－公布利率决定。

10月27日－召开货币政策会议(至10月28日)。

10月28日－公布利率决定。

12月15日－召开货币政策会议(至12月16日)。

12月16日－公布利率决定。

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挪威央行

9月18日－货币政策会议。

10月23日－货币政策会议。

12月11日－货币政策会议。

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台湾

台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。

具体会议日期将在开会前前几天公布。

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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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