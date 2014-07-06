全球经济：2015年将加速复苏，中国经济不会急剧滑坡--IMF总裁拉加德

标题新闻：马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期减少1%至705,372吨--船货验证机构ITS
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路透法国艾克斯7月6日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日表示，继2014年初的低迷表现后，全球经济活动在2015年应会加速。她并补充道，该组织认为中国经济不会出现急剧滑坡。
拉加德表示，主要央行宽松政策对需求的影响有其局限性，各国也应当在债务状况仍可持续的情况下，采取行动扶助经济增长，特别是在基础设施、教育和医疗的投资方面。
拉加德指出，IMF本月稍晚将出炉的全球经济展望更新报告将与4月时的预估略有差别。
她估计，中国今年经济增长率将介于7-7.5%。(完)
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