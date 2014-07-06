日韩经济指标预测--7月7日-7月14日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月7日当周 7月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 12,839 7月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月 5月 -- -3.4 领先指标 -- -0.5 2350 日本银行放贷(较上年同期) 6月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 5月 盈余4,036 盈余1,874 7月8日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 45.1 7月9日(三) 0300 韩国L货供额 5月 -- +6.9% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- -8.1% 进口物价(较上年同期) -- -6.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 6月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +4.5% +4.4% 2350 日本机械订单(较上月) 5月 +0.7% -9.1% (较上年同期) +9.5% +17.6% 7月9-10日 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超10,510 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超325 7月10日(四) 0100 韩国央行利率决定 7月 -- 2.5% 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 39.3 7月11日(五) 暂无重要经济指标 7月14日当周 7月14日(一) 0430 日本工业生产 5月修正值 -- +0.5% 产能利用率指数(较前月) 5月 -- -2.2%(完)