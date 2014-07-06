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亚洲 | 2014年 7月 7日 星期一 06:31 BJT

****日韩经济指标预测--7月7日-7月14日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    7月7日当周
    
    7月6日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         6月           --      12,839

    7月7日(一)
    0500 日本同时指标(较前月                          5月           --        -3.4
             领先指标                                               --        -0.5
    2350 日本银行放贷(较上年同期)                     6月           --       +2.3%
    2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆)               5月     盈余4,036  盈余1,874
                            
    7月8日(二)
    0500 日本服务业景气判断指数                       6月           --        45.1 
    
    7月9日(三)
    0300 韩国L货供额                                  5月           --       +6.9% 
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     6月           --       -8.1%
             进口物价(较上年同期)                                   --       -6.8%
    2350 日本企业物价指数(较前月)                     6月          +0.1%     +0.3%
                         (较上年同期)                              +4.5%     +4.4%
    2350 日本机械订单(较上月)                         5月          +0.7%     -9.1%
                     (较上年同期)                                  +9.5%    +17.6% 
    
    7月9-10日
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                    前周           --  卖超10,510
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --     卖超325
    
    7月10日(四)
    0100 韩国央行利率决定                             7月           --        2.5%
    0500 日本消费者信心指数                           6月           --        39.3 
    
    7月11日(五)
    暂无重要经济指标
    
    7月14日当周
    
    7月14日(一)
    0430  日本工业生产                           5月修正值          --       +0.5%
              产能利用率指数(较前月)                   5月          --       -2.2%(完)
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