更新版 2-全球经济：IMF总裁拉加德暗示可能会调降全球增长预估

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
“因此，我们必须采取措施强化经济增长，”她说。“这是一些国家再进行投资，而不必危及公共财政的机会。”
拉加德在演讲中数次提到，虽然现在对一些国家是扩大公共投资的时机，但并非所有国家都有这样做的能力。她并称，公共投资对于经济成长的正面影响程度，可能足以让部分国家计画实施而无须对国家债务/国内生产总值(GDP)之比构成压力。
她说第一季美国经济“较预期远远令人失望”，但现在“明显反弹”。只要美联储有序地撤出宽松货币政策，而且有一个明确的中期预算框架，美国经济增长应会提速。
拉加德说，欧元区正在缓慢走出衰退，各国继续实施改革非常关键，其中包括完成银行业联盟。
拉加德称，IMF并不预期中国会“严重”放缓。
“对于新兴亚洲国家，特别是中国，我们感到放心，因为我们没有看到经济急剧放缓，而是增长小幅放缓但更可持续，我们预计今年中国经济将成长7-7.5%。”(完) (编译 张荻/张明钧; 审校 许娜)
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