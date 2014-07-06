澳新经济指标预测--7月7日-7月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月7日当周 7月7日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 6月 -- -6.0% 网络招聘广告 -- +7.2% 2200 新西兰NZIER企业信心 第二季 -- 净52.0% 7月8日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 6月 -- 负1 企业信心指数 -- 正7 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 6月 -- +1.3% (较上年同期) -- +7.6% 7月9日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 7月 -- +0.2% 2245 新西兰制造业活动指数 6月 -- 52.7 7月9-14日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 6月 -- -1.2% (较上年同期) -- +6.5% 7月10日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 6月 增加1.2 减少0.48 全职就业人数(万人) -- 增加2.22 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 5.9% 5.8% 2245 新西兰食品价格指数 6月 -- +0.6% 7月11日(五) 0130 澳洲房屋融资 5月 -1.0% 持平 投资性房屋融资 -- +2.3% 7月14日当周 7月14日(一) 暂无重要数据公布(完)