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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 09:52 BJT

澳洲数据：6月整体招聘广告较上月增加4.3%，较上年同期升2.8%--ANZ

"6月招聘广告出现改善是一个正面的初步迹象，表明早些时候劳动力需求的疲弱态势是暂时的，"ANZ首席分析师Warren Hogan称。

“尽管近期出现波动，但招聘广告依然适度高于年初时水平，显示劳动力需求已经逐步改善。”

6月网络招聘广告增加4.5%，而报纸招聘广告下降2.3%，从报纸转向网络招聘的趋势继续。

官方的6月就业数据将在周四公布，分析师普遍预计就业人数增加1.2万人，失业率料从上月的5.8%小幅升至5.9%。(完)

(编译 徐文焰/王兴亚；审校 李春喜／龚芳)
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