《焦点》三星电子面临获利下滑，接班人问题费疑猜

路透首尔7月7日 - 智能手机领导厂商韩国三星电子 面临获利连续三季下滑窘境，然而在低价机型比重升高、市场成长放缓、以及苹果 准备推出iPhone 6的情形下，该公司获利恐将连四季衰退。

韩元兑美元 升至六年新高更有如雪上加霜，让三星电子这家韩国龙头企业面临相当棘手的境地。根据汤森路透I/B/E/S调查，这家生产Galaxy智能手机的厂商预料将在周二表示，6月止当季获利可能下滑12.6%。

三星电子董事长李健熙5月心脏病发之后住院至今，包括三星电子副会长李在熔等三个孩子的接班计画仍不明朗。

“三星的好日子已过。过去三四年该公司获利增幅处于不正常的高档，如今正回到常态，”韩国科学技术院商学教授Chang Sea-Jin表示，他并写过“索尼vs三星”一书。

多位分析师表示，三星3月底推出的高端Galaxy S5手机销售不错，但不足以抵销中低端产品销售转弱的颓势。接下来的重大产品发表料为Galaxy Note 4，将在今年稍晚登场，但分析师多认为这不太可能是一个改变市场格局的产品。