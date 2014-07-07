金砖国家：7月4日股汇市收盘纵览

路透7月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月4日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五收报1,062.40点。
中国股市：沪综指收跌结束连四日反弹，中小市值个股回调压力加大
香港股市：恒指几近收平，大陆股市疲弱令港股回吐稍早涨幅
中国汇市：人民币即期低开后收高，中美战略对话前将保持升势
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拉美股市：拉美股市周五变动不大，因美国市场逢假期休市且巴西交易时间缩短，许多投资者离场。巴西股指 近收于平盘，银行股小跌抵消电力股升幅。
拉美汇市：拉美货币兑美元变动不大，美国假期及世界杯令交投清淡
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南非股市：收于纪录高位，如果金属价格保持上行走势且本国货币持续贬值，下周有望延续多头走势。指标Top-40绩优股指数 和综合指数 均涨0.3%，均创收盘纪录高位，分别收报47,080点和52,060点。
南非汇市：兰特在淡静交投中小跌，投资人担忧罢工
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印度股市：指标BSE指数 触及纪录高位，蓝筹股上涨，因乐观预计印度总理莫迪下周将推出审慎的财政预算方案。指标BSE指数收高0.54%来到纪录高位25,962.06点；NSE指数 收高0.48%，报7,751.60点的纪录高位。
印度汇市：印度卢比几无变动，因市场在印度总理莫迪下周将推出预算案之前保持谨慎，不过受外资流入强劲推动，卢比本周录得一个半月来最大单周升幅。卢比兑美元 收报59.72/73，周四收报59.73/74。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收跌1.75%，报738.24点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.4%，至34.4200卢布；卢布兑欧元 跌0.23%，至46.7600卢布。(完)
(整理 石冠兰 审校 于春红)