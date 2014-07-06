《中国报摘》--中国证券报7月7日

* 头版头条:

--据记者梳理，仅6月中国多地向民间资本开放项目规模就超过1万亿元人民币。业内人士表示，要想民资进入开放领域取得明显进展，除政府鼓励外，还要打破市场门槛、垄断，让民资参与具有可操作性，按市场形式经营，保障民资收益，进一步完善法制环境，保障民资合法权益。

* 其他:

--深交所总经理宋丽萍表示，创业板将研究设立一个单独的层次，专业服务于尚未盈利的互联网和科技企业，相关准备工作正在积极进行之中。

--多位专家预期，目前中国经济缓中趋稳的迹象明显，预计可实现全年GDP(国内生产总值)增长7.5%的目标。专家建议，下一步采取措施降低长端利率，缓解中小微企业融资难问题；同时通过适度扩大投资，促进内生经济增长。