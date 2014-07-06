《中国报摘》--中国证券报7月7日

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
* 头版头条:
--据记者梳理，仅6月中国多地向民间资本开放项目规模就超过1万亿元人民币。业内人士表示，要想民资进入开放领域取得明显进展，除政府鼓励外，还要打破市场门槛、垄断，让民资参与具有可操作性，按市场形式经营，保障民资收益，进一步完善法制环境，保障民资合法权益。
* 其他:
--深交所总经理宋丽萍表示，创业板将研究设立一个单独的层次，专业服务于尚未盈利的互联网和科技企业，相关准备工作正在积极进行之中。
--多位专家预期，目前中国经济缓中趋稳的迹象明显，预计可实现全年GDP(国内生产总值)增长7.5%的目标。专家建议，下一步采取措施降低长端利率，缓解中小微企业融资难问题；同时通过适度扩大投资，促进内生经济增长。
--郑商所晚籼稻期货将于周二（8日）上市，入市门槛约5,400元/手。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 张喜良)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。