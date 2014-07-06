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亚洲 | 2014年 7月 7日 星期一 07:56 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月7日

* 头版头条:

--据记者梳理，仅6月中国多地向民间资本开放项目规模就超过1万亿元人民币。业内人士表示，要想民资进入开放领域取得明显进展，除政府鼓励外，还要打破市场门槛、垄断，让民资参与具有可操作性，按市场形式经营，保障民资收益，进一步完善法制环境，保障民资合法权益。

* 其他:

--深交所总经理宋丽萍表示，创业板将研究设立一个单独的层次，专业服务于尚未盈利的互联网和科技企业，相关准备工作正在积极进行之中。

--多位专家预期，目前中国经济缓中趋稳的迹象明显，预计可实现全年GDP(国内生产总值)增长7.5%的目标。专家建议，下一步采取措施降低长端利率，缓解中小微企业融资难问题；同时通过适度扩大投资，促进内生经济增长。

--郑商所晚籼稻期货将于周二（8日）上市，入市门槛约5,400元/手。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 张喜良)
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