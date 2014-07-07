《全球汇市》美元守住就业报告激励下录得的涨幅，亚洲市场开局沉闷

反观澳元仍受澳洲央行总裁史蒂文斯上周称币值过高的评论打击。
澳元兑美元 报0.9355，上周下跌0.7%。短线支撑料在0.9323，这是5月29日至7月1日走势的61.8%回档位。
亚洲寻求新题材的投资人可能得要再等上一段时间，因区域重大经济数据无多。
欧洲方面，德国工业生产及欧元区Sentix投资者信心指数将于今日稍晚登场。
本周的重大事件包括周三中国公布通胀数据、美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布上次政策会议记录，周四英国央行利率决议，以及许多美国大型企业的财报及财测。美国第二季的财报季料于本周拉开序幕。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3586 1.3593 -0.05 -1.16 1.3745
美元/日圆 102.11 102.10 +0.01 -3.03 105.30
欧元/日圆 138.73 138.78 -0.04 -4.15 144.73
美元/瑞郎 0.8949 0.8941 +0.09 +0.24 0.8928
英镑/美元 1.7149 1.7158 -0.05 +3.58 1.6556
美元/加元 1.0650 1.0653 -0.03 +0.28 1.0620
澳元/美元 0.9355 0.9359 -0.04 +4.96 0.8913
新西兰元/美元 0.8729 0.8738 -0.10 +6.37 0.8206
澳元/日圆 95.520 95.560 -0.04 +1.78 93.850
新西兰元/日圆 89.130 89.210 -0.09 +3.15 86.410
英镑/日圆 175.11 175.18 -0.04 +0.45 174.33
澳元/新西兰元 1.0710 1.0707 +0.03 -1.27 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜/白云/于春红/张明钧; 审校 李爽/王兴亚)