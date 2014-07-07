中国新债：今年第五期150亿铁道债本周二招标，期限10年

路透上海7月7日 - 中国铁路总公司周一公告称，将于本周二(8日)招标发行今年第五期铁道债(企业债)，总额为150亿元人民币，期限10年期。
刊登在上海证券报的公告显示，将采用单一利率(荷兰式)招标方式，10年期利率区间为4.70%-5.70%。
公告称，该债按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
本期铁道债将于本周二上午10:00-11:00招标，起息日和缴款截止日均为周三（9日），牵头主承销商为国泰君安证券，联合主承销商还有国开证券、中银国际证券、中信建投证券等。
中国铁路总公司今年企业债发行额度为1,500亿元。铁路总公司于今年5月13日招标发行了今年第二期铁道债，其中150亿元10年期品种中标利率为5.26%，50亿元20年期中标利率为5.40%。 截止该期企业债发行前，发行人已发行的中国铁路建设债券中7,910亿元尚未到期，中期票据1,050亿元尚未到期，短期融资券200亿元尚未到期。
此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将在2014和2015年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，其中组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，当年铁道债额度持稳未变，惟发行人转换为铁路总公司。(完)
(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)