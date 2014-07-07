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亚洲 | 2014年 7月 7日 星期一 08:24 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月7日-7月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月7日(一)

北京/长沙--世界银行行长金墉将访华(至7月9日)，巩固并深化世界银行集团与中国的关系，并推动在关键发展议题，尤其是医疗改革、城镇化、气候变化及金融包容性方面的对话。

新德里--英国外交大臣夏伟林与财政大臣欧思邦访问印度(至7月9日)。二人将会见印度总理莫迪，并与印度外长Sushma Swaraj和财长杰特利(Arun Jaitley)举行双边会议。

阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(至7月9日)。

7月8日(二)

巴黎--巴黎欧洲金融市场协会金融论坛(至7月9日)。发言人包括：法国央行总裁诺亚、俄罗斯央行第一副总裁Sergey Shvetsov、法国央行市场部门主管Alexandre Gautier以及欧洲央行执委普雷特。

7月9日(三)

菲律宾马卡第城--菲律宾央行举行成立周年纪念日活动，央行总裁泰谭柯发表主旨讲话，可能将涉及货币政策及银行业事宜(0100)。

萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。

7月10日(四)

新德里--印度财长杰特利提交2014-15财年预算案。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

利马--秘鲁央行公布利率决议。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

雅加达--印尼央行举行理事会会议。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至7月11日)。

7月11日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

7月14日(一)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 于春红; 审校 徐文焰)
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