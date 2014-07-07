《新兴市场重要经济事件预告》--7月7日-7月14日

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7月7日(一)
北京/长沙--世界银行行长金墉将访华(至7月9日)，巩固并深化世界银行集团与中国的关系，并推动在关键发展议题，尤其是医疗改革、城镇化、气候变化及金融包容性方面的对话。
新德里--英国外交大臣夏伟林与财政大臣欧思邦访问印度(至7月9日)。二人将会见印度总理莫迪，并与印度外长Sushma Swaraj和财长杰特利(Arun Jaitley)举行双边会议。
阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(至7月9日)。
7月8日(二)
巴黎--巴黎欧洲金融市场协会金融论坛(至7月9日)。发言人包括：法国央行总裁诺亚、俄罗斯央行第一副总裁Sergey Shvetsov、法国央行市场部门主管Alexandre Gautier以及欧洲央行执委普雷特。
7月9日(三)
菲律宾马卡第城--菲律宾央行举行成立周年纪念日活动，央行总裁泰谭柯发表主旨讲话，可能将涉及货币政策及银行业事宜(0100)。
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
7月10日(四)
新德里--印度财长杰特利提交2014-15财年预算案。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
利马--秘鲁央行公布利率决议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至7月11日)。
7月11日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
7月14日(一)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 徐文焰)