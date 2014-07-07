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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 08:42 BJT

日本央行：总裁黑田东彦重申维系刺激计画的决心

路透东京7月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周一重申，为了达成2%通胀目标，只要有必要央行就将继续维持大规模刺激计画。

黑田东彦在日本央行地区分行经理人季度会议上发表演说指出，“央行将会检视经济和物价的上档及下档风险，必要时将调整货币政策。”(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
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