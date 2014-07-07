《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月7日

*工商时报：

--墨西哥液晶电视补贴专案启动，鸿海 携手群创 抢下墨西哥三年700万台的23.6寸液晶电视代工订单，由群创提供面板、鸿海组装出货。该订单从6月起小量出货，下半年可望持续放量，今年出货预估达200-300万台。

--科技股第二季法说会将由半导体族群开跑，外资圈财务预估值调升动作，也由苹果供应链的下游硬体制造族群转至上游半导体族群。麦格理、巴克莱、摩根大通等外资证券昨日分别将台积电 、矽品 、联发科 目标价调升至155、64、600台币。

--台资银行大陆分行上半年获利已突破5,000万美元大关，较去年同期倍增。根据最新统计，10家大陆台资银行分行上半年获利已约达5,200万美元；银行高层表示，此数字不仅较去年同期增幅达一倍，且是仅用半年时间，即赚进去年全年获利水准，写下大陆分行开业四年来最佳成绩。

--近年台资银行布局海外市场重心，除了中国大陆，越南也成为兵家必争之地，目前在当地已设有代表人办事处但还没有分行或子行的业者，包括玉山银行、新光银行、台新银行等，都已积极递件申请，希望升格分行，开始经营金融业务。

*经济日报：

--不受先前F股(境外企业来台挂牌)争议的影响影响，金管会已函洽陆委会等相关单位，松绑境外企业来台挂牌限制，原先陆资持股逾30%须专案申请的规定，将放宽到陆资持股不逾50%就可来台上市，且不必专案申请，但台商须有控制力，最快8月上路。

--根据金管会掌握的讯息，本季将开业的台资银行上海自贸区支行，将享有人民币汇入额度，业者初估回流可达百亿人民币以上；金管会也将三路并进，争取将昆山人民币回流模式扩及江苏等地，以扩大人民币回流机制。

--兆丰金控 释股台湾企银 敲定三原则，为避开选前敏感时期，高达61.19万张的释股计画最快年底选举结束后才会启动；若第一金 有意娶台企银，兆丰金愿将全部持股卖给第一金，若第一金无意愿，兆丰金将分拆数包、每包1%以上释出。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。