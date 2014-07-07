两岸金融：金管会拟放宽境外企业来台上市陆资持股上限至五成--报载

路透台北7月7日 - 台湾经济日报周一指出，金管会将松绑外国企业来台挂牌限制，原先陆资持股逾30%须专案申请的规定，将放宽到陆资持股不逾50%就可来台上市，不必专案申请，但台商须有控制力，最快8月上路。

监管机构先前对F股(外国注册企业)来台上市监管方向转为从严，外界认为目前数十家的辅导中企业可能转向港、韩等市场筹资，新政策有望令部分企业留下来在台挂牌。

经济日报也称，这项开放措施，将可吸引更多的海外台商企业或外国企业来台上市，例如一些香港企业或陆资参与投资的台资企业等。

报导称，监管机构先前对F股的中陆资认定引发争议，在F-中晶案遭撤件后，F-华福上周也主动撤件，预计还有多家泛中资申请挂牌案将陆续撤件，目前国内承销商已签约的F股承销案，超过60家，后续动向将受关注。

经济日报引述金管会官员不具名的官员表示，对于陆资企业来台挂牌，金管会仍坚持〞开大门、走大门〞，走T股(大陆注册企业来台上市)开放模式，但T股涉及双边监理合作问题，仍需要时间沟通。因此，金管会决定先推T股的〞替代方案〞，将外国企业来台上市的陆资限制，从现行30%放宽到50%，且须以台商为主导，陆资不能有控制力。